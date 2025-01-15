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Алексей Громов: «Мы должны подготовиться к полному уходу с европейского рынка»

Алексей Громов: «Мы должны подготовиться к полному уходу с европейского рынка»

Об основных болевых точках российского нефтегазового комплекса и вызовах, которые ждут отрасль в 2025 году, «Профилю» рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

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