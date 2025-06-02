В российском регионе сняли позирующих медведицу с медвежатами

В национальном парке «Башкирия» сняли медведицу с медвежатами, которые позировали на камеру. Соответствующие кадры публикует издание Ufa_rb в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).