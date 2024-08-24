Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Павла Дурова повязали

Свобода слова это только для кого надо свобода словаПавла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Я с вами согласен.
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7 час.
Вик Норд
Лучше всего о нём выразился ДАМ,и я с ним категорически согласен,что хотел,собственно,то и получил...,а ошибка это,или как говорят наши небратья,нас знову наипалы,он теперь получил время поразмышлять.Мне вот одно жутко не понравилось,это телодвижения нашей дипслужбы...,взволновавшиеся за пида...,простите,человека,продавшего Родину,и ОТКАЗАВШЕГОСЯ от сотрудничества! Он что,гражданин России??
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6 час.
М
ММ
Фамилия человека так или иначе дает знать о характере предков и генетической предрасположенности. Дуров сын, т.е. ну очень неумные были предки. И только дурак может думать и надеяться на западную свободу сейчас. Запад действует ради своей выгоды. Ничего личного, только бизнес. И если ради бизнеса надо арестовать одного наивного потомка дураков, то решение очевидно!
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5 час.

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