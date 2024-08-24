Павла Дурова повязали

Лучше всего о нём выразился ДАМ,и я с ним категорически согласен,что хотел,собственно,то и получил...,а ошибка это,или как говорят наши небратья,нас знову наипалы,он теперь получил время поразмышлять.Мне вот одно жутко не понравилось,это телодвижения нашей дипслужбы...,взволновавшиеся за пида...,простите,человека,продавшего Родину,и ОТКАЗАВШЕГОСЯ от сотрудничества! Он что,гражданин России??

М

ММ

Фамилия человека так или иначе дает знать о характере предков и генетической предрасположенности. Дуров сын, т.е. ну очень неумные были предки. И только дурак может думать и надеяться на западную свободу сейчас. Запад действует ради своей выгоды. Ничего личного, только бизнес. И если ради бизнеса надо арестовать одного наивного потомка дураков, то решение очевидно!