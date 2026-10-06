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DeFi Development одобрила программу обратного выкупа привилегированных акций CHAD

DeFi Development одобрила программу обратного выкупа привилегированных акций CHAD

Компания DeFi Development Corp одобрила программу обратного выкупа всех находящихся в обращении привилегированных акций CHAD, включая те, что могут быть выпущены в будущем.

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