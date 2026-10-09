Лукашенко назвал недальновидным решение Молдовы покинуть СНГ

На саммите глав государств СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко заявил, что намерение Молдовы покинуть Содружество исходит от руководства страны, а не от её граждан, и призвал Кишинёв сохранить сложившиеся каналы взаимодействия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Решение Путина оз...
- СТ Решение Путина оз...
- СТ Началась паника: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым