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Газета.ру

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FT: делегация Украины на переговорах была застигнута врасплох сделкой США и РФ

FT: делегация Украины на переговорах была застигнута врасплох сделкой США и РФ

Делегация Украины на вчерашних переговорах с США в Майами была «застигнута врасплох» заявлением американского президента о сделке с Россией по поставкам топлива, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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