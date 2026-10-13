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Новак поручил активизировать дополнительные меры по снабжению регионов топливом

Новак поручил активизировать дополнительные меры по снабжению регионов топливом

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и компаниям активизировать дополнительные меры по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

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