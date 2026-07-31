Сведения об активах судьи из Новороссийска направили для проверки в прокуратуру

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру антикоррупционный иск об изъятии имущества в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова.
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