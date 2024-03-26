Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой"

Запад хочет от Украины, чтобы она вела боевые действия "со связанной за спиной рукой". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому бюро газеты Politico, передает РИА Новости.
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