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Джуффайр в огне: база ВМС США стала полигоном для иранских дронов

Джуффайр в огне: база ВМС США стала полигоном для иранских дронов

Подобное развитие событий казалось абсолютно невероятным ещё каких-то двенадцать месяцев назад.Главный военно-морской форпост Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, база Пятого флота, теперь служит целью для иранских беспилотников.

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