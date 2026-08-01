Джуффайр в огне: база ВМС США стала полигоном для иранских дронов

Подобное развитие событий казалось абсолютно невероятным ещё каких-то двенадцать месяцев назад.Главный военно-морской форпост Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, база Пятого флота, теперь служит целью для иранских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии