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TG-канал «Сводки ополчения Новороссии»: Россия уничтожила Военно-морские силы Украины

TG-канал «Сводки ополчения Новороссии»: Россия уничтожила Военно-морские силы Украины

Российская Федерация уничтожила Военно-морские силы Украины. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

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