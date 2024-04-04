Пострадавшие после атаки дронов в Елабуге студенты получили компенсации

Сумма выплат зависела от должности учащегося и составляла от 80 до 100 тысяч рублей.фото: vk.com--> Атаке беспилотников в минувший вторник рано утром подверглись татарстанские предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
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