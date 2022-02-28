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«Власть не хочет сложить оружие»: Джабаров сделал прогноз о переговорах России и Украины

«Власть не хочет сложить оружие»: Джабаров сделал прогноз о переговорах России и Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Народными Новостями» высказался по поводу возможных результатов от переговоров, которые пройдут между Россией и Украиной в Белоруссии.

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