«Власть не хочет сложить оружие»: Джабаров сделал прогноз о переговорах России и Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Народными Новостями» высказался по поводу возможных результатов от переговоров, которые пройдут между Россией и Украиной в Белоруссии.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Народными Новостями» высказался по поводу возможных результатов от переговоров, которые пройдут между Россией и Украиной в Белоруссии.
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