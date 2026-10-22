NASDAQ - No Support until 28000 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! HowToChart If nothing crazy happens today - like the price closes back within the Fork - then we will probably see an open & close below the L-MLH.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым