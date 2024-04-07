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Климат теплеет, планета вращается медленнее и это ведёт к похолоданию

Климат теплеет, планета вращается медленнее и это ведёт к похолоданию

Издание Nature опубликовало материал, в котором говорится, что таяние крупнейших на Земле покровных ледников приводит к замедлению вращения планеты и вскоре високосный год будет не каждым четвёртым, а каждым третьим.

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