Климат теплеет, планета вращается медленнее и это ведёт к похолоданию

Издание Nature опубликовало материал, в котором говорится, что таяние крупнейших на Земле покровных ледников приводит к замедлению вращения планеты и вскоре високосный год будет не каждым четвёртым, а каждым третьим.
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