Куда пропала "поэтесса-вундеркинд" Ника Турбина: Ранняя слава, подозрения в подлоге и трагический итог

Куда пропала "поэтесса-вундеркинд" Ника Турбина, в юном возрасте покорившая Советский Союз и Венецию? Ранняя слава, подозрения в подлоге и обмане, трагический итог короткой жизни - судьба девушки, которую считали новой Цветаевой и Ахматовой.
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