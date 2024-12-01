Куда пропала "поэтесса-вундеркинд" Ника Турбина: Ранняя слава, подозрения в подлоге и трагический итог

Куда пропала "поэтесса-вундеркинд" Ника Турбина, в юном возрасте покорившая Советский Союз и Венецию? Ранняя слава, подозрения в подлоге и обмане, трагический итог короткой жизни - судьба девушки, которую считали новой Цветаевой и Ахматовой.