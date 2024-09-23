Избавиться От Проблемы: 8 Главных Причин Выпадения Волос

1. Telogen effluvium Это латинское название обозначает выпадение волос в стадии телогена. Самый распространенный пример — период 4−6 месяцев после родов, когда у некоторых появляется ощущение, что они лысеют.
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