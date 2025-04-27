15 человек, которые теперь дважды подумают, прежде чем нажать «оформить заказ»

Онлайн-покупки — очень удобная штука. Благодаря и больше не нужно тратить несколько часов в торговых центрах в поисках нужного платья или туфель, не нужно ограничиваться только тем, что предлагают в вашем городе.
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