Театр абсурда
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Театр абсурда

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Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Борщ "Тяжелое состояние и остановка сердца": что в данный момент пишут о здоровье Путина в западных СМИ Вечером 22 октября вокруг Владимира Путина разнеслись слухи о возникших проблемах со здоровьем.

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Комментарии
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Сергей Микульский
А кто и когда нам говорил правду про здоровье наших вождей? Для простого народа внезапно умер Сталин, потом Брежнев, Андропов и Черненко.
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3 д.
Александр Веревкин
Дай бог здоровья и долгих лет президенту Путину!.. ибо страшно подумать, какие ярые враги России находятся в его окружении и случись беда, тут же устроят невиданный хаос в стране и загрызут Русь как стая голодных шакалов!
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3 д.
Сергей Микульский
Зе Брэд сивый кэбэл!
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3 д.

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