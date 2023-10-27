Борщ "Тяжелое состояние и остановка сердца": что в данный момент пишут о здоровье Путина в западных СМИ Вечером 22 октября вокруг Владимира Путина разнеслись слухи о возникших проблемах со здоровьем.
Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Микульский
А кто и когда нам говорил правду про здоровье наших вождей? Для простого народа внезапно умер Сталин, потом Брежнев, Андропов и Черненко.
Ответить
3 д.
Александр Веревкин
Дай бог здоровья и долгих лет президенту Путину!.. ибо страшно подумать, какие ярые враги России находятся в его окружении и случись беда, тут же устроят невиданный хаос в стране и загрызут Русь как стая голодных шакалов!
Ответить
3 д.
Сергей Микульский
Зе Брэд сивый кэбэл!
Ответить
3 д.
Свежие комментарии