В Пакистане из-за неисправного кондиционера погибли 14 новорожденных

Пожар произошел в крупнейшей государственной больнице столицы. Из 15 малышей спасли лишь одного. фото: iStockphoto/gorodenkoffЧудовищная трагедия случилась ранним утром 26 августа в столице Пакистана — Исламабаде.
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