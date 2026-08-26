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В Пакистане из-за неисправного кондиционера погибли 14 новорожденных

В Пакистане из-за неисправного кондиционера погибли 14 новорожденных

Пожар произошел в крупнейшей государственной больнице столицы. Из 15 малышей спасли лишь одного. фото: iStockphoto/gorodenkoffЧудовищная трагедия случилась ранним утром 26 августа в столице Пакистана — Исламабаде.

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