На армянском телевидении разразился скандал, касающийся русофобских высказываний, которые стали причиной бурного обсуждения в обществе.
Армянский политолог пригрозил отобрать у России Крым и Сочи, и оскорбил, грубо высказался в адрес русских
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Смешно, но то же самое мы уже слышали от украинских '" Специалистов в истории")). Слышал бы Грибоедов, который спасал из персидского плена армян, и возвращал их в семьи, он бы в гробу перевернулся! Кстати, тогда армяне, наверное, умнее были, они по ночам привозили тела убитых русской миссии, и хоронили на территории своей церкви. Они ценили то, что сделало для них Российское государство.
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49 мин.
Сергей Кочегаров
Если верить, что армянская культура, наука и письменность стали основой для всего человечества, то причем тут хохлы, которые утверждают то же о своём величии? Но статья старая, авось за это время армяне и хохлы уже договорились кто первей ероплан придумал.
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42 мин.
АЛЕКСАНДР Крымский
Одын гордый и страшный носатый хач грозит завоевать весь мир.
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39 мин.
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