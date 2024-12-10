Армянский политолог пригрозил отобрать у России Крым и Сочи, и оскорбил, грубо высказался в адрес русских

ТГ

Татьяна Гусева

Смешно, но то же самое мы уже слышали от украинских '" Специалистов в истории")). Слышал бы Грибоедов, который спасал из персидского плена армян, и возвращал их в семьи, он бы в гробу перевернулся! Кстати, тогда армяне, наверное, умнее были, они по ночам привозили тела убитых русской миссии, и хоронили на территории своей церкви. Они ценили то, что сделало для них Российское государство.