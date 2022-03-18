В Приамурье более тысячи военнослужащих Восточного военного округа начали подготовку к военному параду, в честь Дня Победы

Строевые тренировки с военнослужащими проходят на территории воинских частей объединения и продлятся до конца марта в составе парадных рот и батальонов.
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