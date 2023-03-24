Афганский камушек в ботинке США

Никогда не знал, что великий Мухаммед Али не только Бог ринга, но и человек незаурядного ума. Оказывается именно ему принадлежит гениальная фраза: «Тебе мешают не те горы впереди, на которые ты должен взобраться, тебе мешает камушек в твоих ботинках».
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