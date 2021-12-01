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10+ смешных фото о том, чем в свободное время занимаются супергерои

10+ смешных фото о том, чем в свободное время занимаются супергерои

Так бы все и было.Мы прекрасно знакомы с подвигами Бэтмена, Железного человека и других супергероев. Однако не могут же эти персонажи только и делать, что спасть мир — должно же бы у них быть хобби и свободное время, которое они посвящают отдыху.

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