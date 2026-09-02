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Левандовски о «Барсе»: «У них отличные игроки, много новичков. ЛЧ – их мечта, они одни из фаворитов. Будем говорить о количестве титулов в конце сезона, надеюсь»

Экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от сезона каталонцев. О форме команды «Я мало что видел из матчей, но знаю текущую ситуацию в клубе.

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