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Царьград

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Обама в ярости из-за выдвижения "некомпетентной" Харрис - СМИ

Обама в ярости из-за выдвижения "некомпетентной" Харрис - СМИ

Бывший президент США Барак Обама оказался в ярости, когда узнал, что Демократическая партия решила выдвинуть на выборах Камалу Харрис, которую он считает "некомпетентной".

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