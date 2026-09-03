Бренды России рассказали о жене Льва Толстого — Софье Андреевне

Софья Андреевна Толстая переписала роман «Война и мир» не менее семи раз, а отдельные главы — до тридцати раз, за первые 30 лет брака она была беременна почти 10 лет и кормила грудью больше 13.
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