Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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CNN: Киев требует от Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев

CNN: Киев требует от Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев

Киев оказывает политическое давление и требует от нового главкома ВСУ Александра Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев, о которых предупреждал Залужный, говоря о том, что конфликт зашел «в тупик».

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Комментарии
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Надежда
Что там требовать, этот шкура ссырский и сам с удовольствием отправит последнего хохлатого на убой!
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16 час.

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