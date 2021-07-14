Происшествия

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В Республике Алтай перед судом предстанут родственники, занимавшиеся торговлей контрафактным алкоголем

В незаконной закупке, поставке, хранении, перевозке и розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере обвиняются четверо жителей Шебалинского района, которые приходятся друг другу родственниками.

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