Насколько мощным будет магнитный удар по биосфере 6 августа 2024 года Ксения КовалеваПосле трехдневной магнитной бури, поразившей Землю в начале этого месяца, 6 августа 2024 года метеозависимых людей ожидает краткосрочное воздействие солнечной активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии