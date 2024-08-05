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FTimes

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Насколько мощным будет магнитный удар по биосфере 6 августа 2024 года

Насколько мощным будет магнитный удар по биосфере 6 августа 2024 года

Насколько мощным будет магнитный удар по биосфере 6 августа 2024 года Ксения КовалеваПосле трехдневной магнитной бури, поразившей Землю в начале этого месяца, 6 августа 2024 года метеозависимых людей ожидает краткосрочное воздействие солнечной активности.

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