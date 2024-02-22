Башни из людей. Кастельс

Каждый раз, наблюдая за этим зрелищем, у меня от ужаса замирает сердце, особенно когда самый молодой участник этой забавы оказывается на вершине абсолютно без всякой страховки! Кастельс - так называется в испанской Каталонии традиция строить человеческие башни.
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