Башни из людей. Кастельс

Каждый раз, наблюдая за этим зрелищем, у меня от ужаса замирает сердце, особенно когда самый молодой участник этой забавы оказывается на вершине абсолютно без всякой страховки! Кастельс - так называется в испанской Каталонии традиция строить человеческие башни.