Личный духовник Сталина: что стало с митрополитом Николаем

В советской истории важное место занимает личность митрополита Николая (в миру Бориса Ярушевича). В разные годы своей жизни он успел побывать математиком, первым председателем воссозданного Отдела внешних церковных сношений Священного Синода, претендовал на пост Московского Патриарха и даже был личным духовником Иосифа Сталина.