Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах дыни

И дала предостережение, кому стоит воздержаться от ее употребления В беседе с “Вечерней Москвой” врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна дыня, как правильно ее выбрать и кому стоит воздержаться от употребления этого плода.
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