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Певица МакSим рассказала об унижениях от бойфренда

Певица МакSим рассказала об унижениях от бойфренда

Мужчина постоянно критиковал и унижал ее, нелестно отзывался о ее внешности и творчестве. Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала в первый раз на своей странице в о своих прошлых непростых отношениях с абьюзером.

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