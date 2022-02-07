Певица МакSим рассказала об унижениях от бойфренда

Мужчина постоянно критиковал и унижал ее, нелестно отзывался о ее внешности и творчестве. Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала в первый раз на своей странице в о своих прошлых непростых отношениях с абьюзером.