Новый трейлер FBC: Firebreak от Remedy показал чуть больше геймплея и окно релиза На Fut...

Новый трейлер FBC: Firebreak от Remedy показал чуть больше геймплея и окно релизаНа Future Games Show студия Remedy Entertainment представила свежий взгляд на FBC: Firebreak – кооперативный шутер, разворачивающийся во вселенной Control.
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