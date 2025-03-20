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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер FBC: Firebreak от Remedy показал чуть больше геймплея и окно релиза На Fut...

Новый трейлер FBC: Firebreak от Remedy показал чуть больше геймплея и окно релиза На Fut...

Новый трейлер FBC: Firebreak от Remedy показал чуть больше геймплея и окно релизаНа Future Games Show студия Remedy Entertainment представила свежий взгляд на FBC: Firebreak – кооперативный шутер, разворачивающийся во вселенной Control.

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