Полковник Макгрегор: враг в Вашингтоне затягивает США в болото

РИАМО - 6 мар. Вашингтон должен прекратить развязывать конфликты в других странах и сосредоточиться на своей внутренней политике, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.
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