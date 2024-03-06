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Полковник Макгрегор: враг в Вашингтоне затягивает США в болото

Полковник Макгрегор: враг в Вашингтоне затягивает США в болото

РИАМО - 6 мар. Вашингтон должен прекратить развязывать конфликты в других странах и сосредоточиться на своей внутренней политике, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

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