В Дальнереченске Приморского края полицейские и общественники провели День открытых дверей для школьников

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно с председателем Общественного совета организовали и провели для детей познавательную экскурсию в отделе полиции.
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