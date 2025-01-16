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Полиция Италии заставила экоактивисток снять нижнее белье и приседать

Полиция Италии заставила экоактивисток снять нижнее белье и приседать

Активистки движения Extinction Rebellion, выступающего за защиту климата, рассказали, что полицейские города Брешиа на севере Италии унизительно с ними обращались, заставив во время допроса снять нижнее белье и приседать.

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