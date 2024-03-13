4 умных совета мужчинам от легендарного Джо Вейдера, как начать нравиться любым окружающих ваc женщинам

Джо Вейдера называют отцом современного бодибилдинга. Он основал Международную федерацию бодибилдеров, создал титул Мистер/Мисс Олимпия, а также опубликовал многочисленные фитнес-журналы и книги, а также тренировал самого Арнольда Шварценеггера.
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