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Газета.ру

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Месси: я ухожу из сборной Аргентины с миром, отдав всё, что мог

Месси: я ухожу из сборной Аргентины с миром, отдав всё, что мог

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал в своих соцсетях заявление перед последним матчем в составе сборной Аргентины против Бенина, который состоится в ночь с 6 на 7 октября.

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