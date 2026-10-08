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В Новосибирске есть то, чего не найдешь в столицах: чем он способен удивить даже бывалых туристов

В Новосибирске есть то, чего не найдешь в столицах: чем он способен удивить даже бывалых туристов

Уже через 70 лет после основания Новосибирск стал миллионником. И этот рекорд — далеко не единственное его достоинство.

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