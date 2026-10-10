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Царьград

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ТАСС сообщил: следствие по делу Мартенса завершено заочно

ТАСС сообщил: следствие по делу Мартенса завершено заочно

Следствие по делу корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса завершилось. Журналист обвиняется в разжигании ненависти из-за своих высказываний об «убийстве русских».

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