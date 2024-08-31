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Мирошник: Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия

Мирошник: Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия

Российская Федерация может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое использует Украина для атак против мирного населения, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара.

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Комментарии
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E
Ed
Опять может/не может. Все уже давно знают, если опять &quot;может&quot;, то это не будет сделано, ну может и ква, кому какое дело?
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12 час.
Svetlana Kuzmina
Может уже ударим по заводам, производящим это оружие? Это будет намного эффективнее.
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10 час.

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