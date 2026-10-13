Как Россия попала в алюминиевую зависимость от Китая и чем это обернулось Принято считать, что Россия, сохраняя местами досадную технологическую зависимость от Запада и Востока, полностью обеспечивает себя всеми природными ресурсами.
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