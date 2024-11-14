NMH: Проживание рядом с зелеными зонами укрепляет мозг ребенка

Нейробиологи из Соединённых Штатов Америки провели ряд тестов и выяснили, что проживающие неподалёку от парков и лесистой местности дети имеют более здоровую психику и не страдают от расстройтв нервной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии