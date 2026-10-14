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Газета.ру

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Теннисист Медведев повторил достижения Федерера, Джоковича и Маррея в Шанхае

Теннисист Медведев повторил достижения Федерера, Джоковича и Маррея в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертым игроком в истории, не менее трех раз подряд выходившим в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

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