Бивол отказался от боя с Бенавидесом и потерял звание абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль в своих социальных сетях со ссылкой на письмо Бивола к Всемирному боксерскому совету (WBC).
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