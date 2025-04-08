Бивол отказался от боя с Бенавидесом и потерял звание абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль в своих социальных сетях со ссылкой на письмо Бивола к Всемирному боксерскому совету (WBC).