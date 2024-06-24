90% людей совершают одни и те же ошибки при приготовлении яичницы: блюдо становится во много раз вреднее

Яичница – беспроигрышный вариант для быстрого и сытного завтрака. Но знали ли вы, что даже такое простое блюдо можно сделать вредным для здоровья? Оказывается, 90% людей совершают одни и те же ошибки при приготовлении яичницы.
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