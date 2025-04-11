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Царьград

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Более 10 миллионов рублёвыми и валютными накоплениями отдал мошенникам 95-летний ветеран ВОВ

Более 10 миллионов рублёвыми и валютными накоплениями отдал мошенникам 95-летний ветеран ВОВ

Недавний инцидент с 95-летним профессором Леонардом Венцюлисом, который потерял более 10 миллионов рублей и валютных накоплений в руках мошенников, стал ярким примером того, как даже самые опытные люди могут стать жертвами обмана.

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