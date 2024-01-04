Молдаване хотят быть хозяевами в своей стране. Топ статей 2023

Ушедший год был чрезвычайно богат на различные события. Новый глава правительства, новый башкан Гагаузии, новый/старый глава КС, новый/старый мэр столицы… Стрельба в Кишиневском аэропорту, евросаммит в Бульбоаке, запрет партии «Шор», закрытие сайтов и телеканалов, противостояние в судебной системе, проблемы в экономике, письмо Митрополита Патриарху… Все эти события мы, опираясь на мнения экспертов .